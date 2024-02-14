МИД КНР прокомментировал мощные авиаудары Израиля в Рафахе

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- Китай призвал Израиль как можно скорее прекратить военные действия и предотвратить еще более разрушительную гуманитарную катастрофу, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР, комментируя мощные авиаудары Израиля по городу Рафах на юге сектора Газа, которые привели к большим жертвам, а также план израильской стороны начать наземные военные действия в городе.