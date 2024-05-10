Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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ОПЕК перестанет публиковать прогнозы спроса на нефть

ОПЕК прекратит публиковать расчет мирового спроса на собственную нефть в ежемесячном отчете по нефти, сообщили два источника, близких к этому вопросу, вместо этого сосредоточившись на прогнозах спроса на нефть со стороны более широкой группы ОПЕК+, пишет Reuters.

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