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Еще около 10 тысяч жителей Алтайского края закрыли себе доступ к заемным деньгам

Еще около 10 тысяч жителей Алтайского края закрыли себе доступ к заемным деньгам

Почти 10 тысяч жителей Алтайского края в прошлом месяце оформили самозапрет на взятие кредитных продуктов.

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