Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступление животных в цирках

Госдума в ноябре рассмотрит законопроект о запрете использования животных в цирках. По мнению первого зампредседателя комитета по экологии Владимира Бурматова, необходим подход, предусматривающий постепенное ужесточение требований к содержанию животных.
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