5G в России: как я проверил новую сеть на своём смартфоне и что из этого вышло

Ожидание длиной в несколько лет наконец-то завершилось. 11 сентября 2026 года в России официально заработала сеть пятого поколения.
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