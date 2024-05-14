Собянин рассказал о выпуске RFID-продукции в Москве

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Столичные производители выпускают и поставляют на отечественный рынок целый ряд инновационных импортозамещающих товаров, в том числе умные метки, бирки и смарт-карты, рассказал мэр города Сергей Собянин.
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