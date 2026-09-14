Will Surging Yen Futures Unravel Global Carry Trades? Japanese Yen Futures CME_DL:6J1! the5erstrading Macroeconomics and Evolving Market Dynamics The Bank of Japan aggressively normalizes monetary policy.
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