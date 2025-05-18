Женевская НПО сообщила о росте числа call-центров мошенников на Украине

Увеличение числа мошеннических call-центров на Украине вызывает обеспокоенность. Об этом 15 мая сообщила неправительственная организация (НПО) со штаб-квартирой в Женеве «Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» (GITOC).
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