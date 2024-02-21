Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что на его страну оказывается давление со стороны стран Запада с целью принудить республику к введению антироссийских санкций.
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