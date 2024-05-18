На Украине вступил в силу закон о мобилизации

Закон об усилении мобилизации вступил в силу на Украине с 18 мая. Законодательный акт предусматривает ограничение прав, запрет управлять автомобилем в случае неявки в военкомат, ограничение на оказание консульских услуг для военнообязанных граждан за границей, а также отсутствие демобилизации для уже призванных.
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