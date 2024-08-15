Белые медведи растерзали мужчину

Два белых медведя растерзали смотрителя радара в Канаде. Об этом пишет The New York Times. В начале августа два белых медведя напали на рабочего на удаленном радиолокационном объекте в канадской Арктике, на острове Бревурт.
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