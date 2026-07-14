ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье: Киевстонер координировал подготовку атаки с использованием FPV-дронов

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении террористического акта в Московской области. По данным ведомства, украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер (Альберт Васильев) координировал поставку FPV-дронов и организовал эвакуацию исполнителей.
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