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Metro Москва

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ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье: Киевстонер координировал подготовку атаки с использованием FPV-дронов

ФСБ предотвратила теракт в Подмосковье: Киевстонер координировал подготовку атаки с использованием FPV-дронов

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении террористического акта в Московской области. По данным ведомства, украинский рэпер и видеоблогер Киевстонер (Альберт Васильев) координировал поставку FPV-дронов и организовал эвакуацию исполнителей.

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