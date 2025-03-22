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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин забил 14-й гол в сезоне НХЛ – в матче с «Коламбусом». Форвард «Питтсбурга» набрал 45 очков в 61 игре

«Питтсбург» победил «Коламбус» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий забросил шайбу в первом периоде игры – для него этот гол стал 14-м в нынешнем сезоне.

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