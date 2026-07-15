ОПЕК второй месяц подряд понизила прогноз спроса на нефть на 2026 год Согласно докладу ОПЕК, представленному 13 июля, в 2026 году мировой спрос на нефть вырастет на 780 тыс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
ОПЕК второй месяц подряд понизила прогноз спроса на нефть на 2026 год Согласно докладу ОПЕК, представленному 13 июля, в 2026 году мировой спрос на нефть вырастет на 780 тыс.
Свежие комментарии