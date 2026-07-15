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ОПЕК второй месяц подряд понизила прогноз спроса на нефть на 2026 год

ОПЕК второй месяц подряд понизила прогноз спроса на нефть на 2026 год Согласно докладу ОПЕК, представленному 13 июля, в 2026 году мировой спрос на нефть вырастет на 780 тыс.

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