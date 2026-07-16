НИУ ВШЭ за свой счет обучит бойцов-добровольцев «БАРС» и военных БПЛА

Высшая школа экономики приняла решение обучать за свой счет на программах бакалавриата и магистратуры абитуриентов, заключивших через университет специальный контракт с добровольческим формированием «БАРС» или подразделением войск беспилотных систем.
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