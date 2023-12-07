Андрей Бочкарёв: Выдано разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в ТиНАО

Объект возведут по адресу: квартал №100 Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство Центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское Новомосковского административного округа.
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