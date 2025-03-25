Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днём работника культуры

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Культура обладает удивительным свойством — она привносит в нашу жизнь вдохновение, красоту и гармонию, помогает находить ответы на насущные вопросы, воспитывает чувство прекрасного.
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