За рекламу незаконных детских лагерей требуют штрафовать

Детские лагеря, не включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления, а значит, не прошедшие необходимые проверки, уже могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей, но на деле это не работает, судя по тому, что количество незаконных компаний в этой сфере продолжает расти год от года, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.