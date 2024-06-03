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Парламентская газета

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За рекламу незаконных детских лагерей требуют штрафовать

За рекламу незаконных детских лагерей требуют штрафовать

Детские лагеря, не включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления, а значит, не прошедшие необходимые проверки, уже могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей, но на деле это не работает, судя по тому, что количество незаконных компаний в этой сфере продолжает расти год от года, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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