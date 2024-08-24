В России отреагировали на планы Вашингтона пересмотреть поставки помощи Украине

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Комментарии
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авдей НА
Какие могут быть сомнения на ближнем востоке они направляют и готовят маджахедов игиловцев здесь фашистов и бандеровцев только дураки могут не видеть этого а их у нас целая дума
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16 час.

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