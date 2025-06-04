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Царьград

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Главу киргизской диаспоры на Камчатке лишили паспорта

Главу киргизской диаспоры на Камчатке лишили паспорта

Гражданку Киргизии, главу киргизского сообщества в Петропавловске-Камчатском Нуру Курманбекову лишили российского гражданства.

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