ФСБ: в Москве арестовали подозреваемого в запуске дронов для противодействия ПВО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, сотрудниками Федеральной службы безопасности в Москве был задержан мужчина, по указанию украинских спецслужб собиравший и запускавший беспилотники возле объектов Министерства обороны РФ для воздействия на системы ПВО.