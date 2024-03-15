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ФСБ: в Москве арестовали подозреваемого в запуске дронов для противодействия ПВО

ФСБ: в Москве арестовали подозреваемого в запуске дронов для противодействия ПВО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, сотрудниками Федеральной службы безопасности в Москве был задержан мужчина, по указанию украинских спецслужб собиравший и запускавший беспилотники возле объектов Министерства обороны РФ для воздействия на системы ПВО.

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Комментарии
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Светлейший
Зашить пукан козлу и не кормить, мы же не звери...
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23 час.
ВД
Вовладар Даров
Твареныша наказать по полной программе надо!!
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12 час.

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