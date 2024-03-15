ФСБ: в Москве арестовали подозреваемого в запуске дронов для противодействия ПВО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ, сотрудниками Федеральной службы безопасности в Москве был задержан мужчина, по указанию украинских спецслужб собиравший и запускавший беспилотники возле объектов Министерства обороны РФ для воздействия на системы ПВО.
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