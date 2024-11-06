Максим Кабанов: «В Петербурге вопрос долголетия требует особого внимания»

Главный внештатный гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал про основные аспекты программы «Серебряный возраст», а также об инновационных методах лечения пожилых людей в городе В интервью «Петербургскому дневнику» начальник Госпиталя для ветеранов войн, полковник медицинской службы, главный внештатный специалист-гериатр Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Максим Кабанов рассказал о ключевых направлениях поддержки пожилых пациентов и о том, как в городе осуществляется работа по повышению качества и доступности медицинской помощи.