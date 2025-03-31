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Замсекретаря СБ РФ Гребенкин: спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий

Замсекретаря СБ РФ Гребенкин: спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий

Иностранные спецслужбы, в особенности украинские, пытаются активно вербовать несовершеннолетних для совершения диверсий и террористических актов на территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

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