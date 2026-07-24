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WSJ: Трамп теряет веру в дипломатию и переходит в «режим мести»

WSJ: Трамп теряет веру в дипломатию и переходит в «режим мести»

МОСКВА, 24 июля, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что военная кампания против Ирана займет всего несколько недель, однако на деле Вашингтон столкнулся с затяжным конфликтом, финал которого не просматривается.

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