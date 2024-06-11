Убийства и грабежи: пограничники челябинской ФСБ задержали матёрых уголовников

Среди них — иностранец с солидным криминальным багажом.Клейма негде ставить: пограничники ФСБ России по Челябинской области схватили двоих нарушителей, которые хотели незаконно пересечь Государственную границу.
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