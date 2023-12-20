Балицкий: надо создать правовой механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых обманом или насильно украинское командование направляло на фронт.
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