В Магаданской области в Среднеканском городском округе прошла акция «Каникулы с Общественным советом»

В рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Среднеканского городского округа совместно с общественниками организовали для ребят увлекательный конкурс, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
В рамках ежегодной акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники полиции Среднеканского городского округа совместно с общественниками организовали для ребят увлекательный конкурс, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.
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