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Феофан Осенний 12 октября, почему предки смотрели на звёзды и ждали смены погоды

Феофан Осенний 12 октября, почему предки смотрели на звёзды и ждали смены погоды

Октябрь на Руси всегда считался временем перемен. Золотая осень постепенно уступала место холодам, крестьяне завершали последние работы в поле, готовили запасы и утепляли дома.

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