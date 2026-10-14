Китайские автомобили подорвали секретность норвежской армии

Во время крупных учений норвежской территориальной обороны в сентябре 2026 года военнослужащие обнаружили, что арендованные автомобили китайского производства вели видеозапись и сохраняли чувствительные данные — маршруты передвижения, лица солдат и коды доступа к военным контрольно-пропускным пунктам.