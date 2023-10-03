Полковник Макгрегор: военным ВСУ не дают сгруппироваться во избежание бунта

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что украинские генералы, опасаясь бунта Вооруженных сил Украины (ВСУ), не позволяют военнослужащим собираться в большие группы.
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