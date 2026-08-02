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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кахигао о пенальти «Спартаку» в матче с «Ахматом»: «Неправильное решение, мяч находился в движении. Ошибок арбитра было много»

Спортивный директор «Спартака»  Франсис Кахигао  считает, что пенальти в ворота красно-белых в матче с « Ахматом » назначен ошибочно.

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