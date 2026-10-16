Wingman Edge использует ИИ для анализа радиосигналов Датская оборонная компания MyDefence выпустила Wingman Edge — компактное носимое устройство, предназначенное для раннего обнаружения небольших беспилотников.
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