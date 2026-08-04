В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов

В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который, по данным российских неправительственных организаций, является пособником нацистов и бывшим военнослужащим латышского легиона СС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии