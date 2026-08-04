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Аргументы и Факты

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В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов

В Латвии с воинскими почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который, по данным российских неправительственных организаций, является пособником нацистов и бывшим военнослужащим латышского легиона СС.

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