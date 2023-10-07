Боевики движения «ХАМАС» напали на приграничные села Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ (ИА Реалист). Ровно 50 лет спустя после нападения Египта и Сирии на Израиль, в ночь с 6 на 7 октября 1973 года, боевики «Хамаса» из Сектора Газа совершили нападение на приграничные села Израиля сегодня утром.