Шольц потерпел поражение: на выборах в Германии побеждает АдГ

По мере углубления разочарования избирателей все три правящие партии потеряли поддержку в Баварии и Гессене, а крайне правая «Альтернатива для Германии», известная как АдГ, стала второй по влиянию силой в обеих землях, что подчеркивает ее растущее национальное присутствие.
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