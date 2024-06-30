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Отдыхающие в Подмосковье 4 часа купались в пруду рядом с телом в мешке

Отдыхающие в Подмосковье 4 часа купались в пруду рядом с телом в мешке

На берегу Булатниковского пруда в Московской области произошло странное и тревожное событие. Группа людей провела несколько часов на пляже, не подозревая, что рядом с ними находится тело человека, завернутое в мешке.

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