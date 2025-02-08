Свидетель, рассказавший о массовых пытках в тюрьмах Асада, раскрыл свою личность

Почти 12 лет он скрывался под псевдонимом. В 2013 году доказательства зверств режима Асада международным организациям передал старший сержант Фарид аль-Мадхан, бывший начальник отдела судебной экспертизы военной полиции в Дамаске.
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