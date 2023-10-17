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Пронедра

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Чего ждать от магнитных бурь 18 октября 2023 года

Чего ждать от магнитных бурь 18 октября 2023 года

Чего ждать от магнитных бурь 18 октября 2023 года Евгения КомароваОктябрь 2023 года начался с довольно мощных магнитных бурь.

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