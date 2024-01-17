Задержанным от 17 до 19 лет - они избивали людей русской национальности, а теперь просят прощения на видео В Белгороде задержали пятерых нападавших на белгородцев парней, еще один находится в розыске, сообщает местное издание Бел.
За нападения на прохожих в Белгороде по нацпризнаку задержали пятерых парней
Комментарии
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Е Пронина
лишить гражданства этих упырей
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22 час.
Алла Зотова
Сейчас эти подонки покаются, попросят прощение , а подрастут еще , создадутся банду и будут мстить , пуще прежнего. Высылать их надо из России, что этого не понимают наши доблестные органы?!
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21 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Ублюдки, пусть валят в свои кишлаки к своим соотечественникам, если ненавидят русских
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17 час.
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