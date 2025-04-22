От подписчика ✍️ Вчера ездили в х.Калиновский Киквидзенский р-н Были сильно удивлены красотой и чистотой.
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От подписчика ✍️ Вчера ездили в х.Калиновский Киквидзенский р-н Были сильно удивлены красотой и чистотой.