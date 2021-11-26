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Китайское издание Sohu описало панику экипажа эсминца США из-за встречи с военными РФ в Черном море

На американском судне включилась сирена. Экипаж американского эсминца USS Porter пережил несколько крайне неприятных минут во время встречи с российскими военными в Черном море.

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