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Певец Шура заявил, что Пугачева никогда не была мафией

Певец Шура заявил, что Пугачева никогда не была мафией

Певец Шура в беседе с NEWS.ru высмеял слух, что певица Алла Пугачева сотрудничала с бандитами. Шура уверил, что Пугачева никогда не была мафией.

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Комментарии
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ВС
Владимир Степанян
Шура возможно и прав в своем заявлении, что Пугачева не была связана с бандитами. Однако именно Пугачева «давала зеленый свет» исполнителям, ориентированным на ЛГБТ, железобетонным шлагбаумом становилась на пути артистов, которые могли составить ей конкуренцию или просто были ей не по душе, протаскивала на сцену бесталанных артистов, в том числе свою дочь… Это далеко не все заслуги «великой» Пугачевой. О моральном облике я даже говорить не хочу, он не выдерживает никакой критике. СВО обнажило другую сторону Пугачевой, неуважение к гражданам России и откровенная русофобия. Сказанное выше никак не исключает талант Пугачевой и ее значение для советской и российской культуры в прошлом веке. В XXI веке Пугачева свое места не нашла.
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