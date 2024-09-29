В Испании микробиолог обучают бактерии реставрировать фрески

Испанский микробиолог Пилар Бош и ее мать Пилар Ройг, занимающаяся реставрацией картин XVIII века, объединили усилия в проекте стоимостью 4 миллиона евро (4,46 миллиона долларов), финансируемом местными фондами, чтобы использовать бактерии для реставрации произведений искусства в Валенсии, сообщает Reuters.