В Госдуме заявили о массовой гибели рыбы в Тюменской области

Из-за паводков в водоемах поднялся уровень воды Рыбные ресурсы полностью утрачены в бассейнах рек Туры и Тобола, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии