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В Госдуме заявили о массовой гибели рыбы в Тюменской области

В Госдуме заявили о массовой гибели рыбы в Тюменской области

Из-за паводков в водоемах поднялся уровень воды Рыбные ресурсы полностью утрачены в бассейнах рек Туры и Тобола, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.

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