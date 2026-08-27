В Госдуме заявили о массовой гибели рыбы в Тюменской области

Из-за паводков в водоемах поднялся уровень воды Рыбные ресурсы полностью утрачены в бассейнах рек Туры и Тобола, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя аппарата комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Елена Панова.