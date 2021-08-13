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Тактическое ядерное оружие НАТО сочли бесполезным в конфликте с РФ

Тактическое ядерное оружие НАТО сочли бесполезным в конфликте с РФ

Globallookpress Эксперты американского издания The National Interest считают, что в случае гипотетического нападения российских войск на Прибалтику последней не поможет даже тактическое ядерное оружие НАТО, если Москва будет действовать молниеносно.

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