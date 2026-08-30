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Царьград

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Визит Рэтклиффа в Москву обрастает деталями: Axios узнал о неожиданном предложении России

Визит Рэтклиффа в Москву обрастает деталями: Axios узнал о неожиданном предложении России

Неожиданные подробности визита Рэтклиффа в Москву появились спустя несколько дней после его возвращения в США.

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