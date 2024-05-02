«В раздевалке царит суматоха». Луис Энрике — о состоянии «ПСЖ» после поражения от «Боруссии»

Луис Энрике прокомментировал поражение «ПСЖ» в первом полуфинальном матче с «Боруссией». Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о поражении своей команды в первом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1), рассказав, что в раздевалке после завершения встречи царила суматоха.