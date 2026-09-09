В Липецке полицейские, общественники и преподаватели медколледжа провели для школьников-волонтеров мастер-класс по оказанию доврачебной помощи

Своевременно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Об этом сотрудники полиции УМВД России по Липецкой области и преподаватели Липецкого медицинского колледжа рассказали волонтерам Липецкой региональной общественной молодежной добровольческой организации «Совет лидеров Липецкой области».