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Происшествия

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В Липецке полицейские, общественники и преподаватели медколледжа провели для школьников-волонтеров мастер-класс по оказанию доврачебной помощи

Своевременно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Об этом сотрудники полиции УМВД России по Липецкой области и преподаватели Липецкого медицинского колледжа рассказали волонтерам Липецкой региональной общественной молодежной добровольческой организации «Совет лидеров Липецкой области».

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