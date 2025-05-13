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Петербургский дневник

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В России не будут регламентировать время на борту самолета при посадке на запасном аэродроме

В России не будут регламентировать время на борту самолета при посадке на запасном аэродроме

Об этом сказал глава Росавиации Дмитрий Ядров Росавиация не рассматривает вопрос о регламентировании времени нахождения пассажиров на борту самолета в случае посадки на запасном аэродроме, сказал в интервью ТАСС руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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