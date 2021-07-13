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Путин назвал право республик на выход из СССР миной замедленного действия

Путин назвал право республик на выход из СССР миной замедленного действия

Президент России Владимир Путин назвал право выхода республик из СССР самой опасной миной замедленного действия.

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Evgeniy LeV
Пиндосня пидорообразная им ближайшие родственники.
Виталий Литвинов
Я впервые не соглашусь с Владимиром Владимировичем относительно мины замедленного действия, право выхода республик из состава государства это вторая ступень мины, а первая это деление государственной территории по национальному, а не по административному признаку. Национальная Республика-мина замедленного действия. Кстати эти мины разбросаны и по территории РФ и тоже в любой момент могут рвануть. Об этом надо постоянно думать.

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